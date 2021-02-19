Курс евро вырос на 67 копеек, доллар – почти на 20 копеек

Центральный банк России с 20 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9717 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 19,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,5427 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 67,27 копейки.