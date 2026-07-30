Курс евро вырос на 67 копеек, доллар прибавляет 50 копеек

Центральный Банк России с 31 июля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,8194 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,79 копейки.

Официальный курс доллара в размере 79,8573 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 50,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,8776 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 67,25 копейки.