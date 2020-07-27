Курс евро вырос на 67 копеек, доллар теряет копейку

Центральный банк России с 28 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,5850 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 1,24 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,7759 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 67,28 копейки.