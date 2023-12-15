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Мурманская область. Арктика (16+)15.12.23 16:15

Курс евро вырос на 68 копеек, доллар укрепился на 2 копейки

Центральный Банк России с 16 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 89,6966 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,4186 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 68,09 копейки.

 

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