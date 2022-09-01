Мурманская область. Арктика (16+)01.09.22 16:15
Курс евро вырос на 7 копеек
Центральный Банк России со 2 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2370 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,16 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 60,2842 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,01 копейки.
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