Курс евро вырос на 7 копеек

Центральный Банк России со 2 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,2370 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 0,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,2842 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,01 копейки.