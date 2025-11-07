Курс евро вырос на 7 копеек, доллар теряет 15 копеек

Центральный Банк России с 8 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3561 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 1,13 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,2257 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,8365 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,24 копейки.