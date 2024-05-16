Курс евро вырос на 7 копеек, доллар теряет 33 копейки

Центральный Банк России с 17 мая 2024 года установил официальный курс доллара в размере 90,9239 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 33,34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,8978 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,11 копейки.