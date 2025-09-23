Курс евро вырос на 7 копеек, доллара снижается почти 67 копеек

Центральный Банк России с 24 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,7014 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,78 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,3506 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 66,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,0363 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 7,25 копейки.