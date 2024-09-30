Курс евро вырос на 70 копеек, доллар поднялся почти на 51 копейку

Центральный Банк России с 1 октября сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,2425 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 2,62 копейки.

Официальный курс доллара в размере 93,2221 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 50,95 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,1735 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 70,41 копейки.