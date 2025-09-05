Курс евро вырос на 70 копеек, доллар прибавил почти 26 копеек

Центральный Банк России с 6 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3884 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,48 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,5556 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,79 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,4792 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 70,38 копейки.