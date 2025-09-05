Мурманская область. Арктика (16+)05.09.25 17:15
Курс евро вырос на 70 копеек, доллар прибавил почти 26 копеек
Центральный Банк России с 6 сентября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3884 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 3,48 копейки.
Официальный курс доллара в размере 81,5556 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 25,79 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 95,4792 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 70,38 копейки.
Последние комментарии
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 16:58
Приветствую всех на сайте! Я и мои коллеги по работе и общей борьбе в МБОУ "Молочненская СОШ" ознакомились с данными о финансовых результатах деятельности организаций МО в январе-июле 2025 года.
Комментарий к новости:В первом полугодии 2025 года доля убыточных организаций в Мурманской области увеличилась
Ольга
03.09.25 15:54
Нет там таких курсов! *** Ольга, обратите внимание на дату сообщения - 2022 год. Скорее всего их уже и не должно быть. Редакция
