Курс евро вырос на 71 копейку, доллар укрепился почти на 38 копеек

Центральный Банк России с 30 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 76,9781 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 38,42 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,4859 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 71,09 копейки.