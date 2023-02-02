Курс евро вырос на 73 копейки, доллар ослаб на 8 копеек

Центральный Банк России с 3 февраля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 70,0414 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 8,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 76,9564 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 73,19 копейки.