Курс евро вырос на 74 копейки, доллар укрепился на 34 копейки

Центральный банк России с 1 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,1999 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 34 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,2037 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 74,08 копейки.