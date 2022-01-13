Курс евро вырос на 78 копеек, доллар подрос на 4 копейки

Центральный банк России с 14 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 74,5686 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 4,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,4556 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 78,47 копейки.