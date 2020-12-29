Курс евро вырос на 8 копеек, доллар потерял 6 копеек

Центральный банк России с 30 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,6567 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2074 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 8,04 копейки.