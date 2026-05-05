Курс евро вырос на 8 копеек, доллар снижается на 9 копеек

Центральный Банк России с 6 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0247 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,96 копейки.

Официальный курс доллара в размере 75,3448 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 9,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,3463 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,12 копейки.