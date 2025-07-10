Курс евро вырос на 8 копеек, доллар снижается почти на 27 копеек

Центральный Банк России с 11 июля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,8185 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,09 копейки.

Официальный курс доллара в размере 77,9029 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,98 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,4992 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 8,17 копейки.