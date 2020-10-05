Курс евро вырос на 8 копеек, доллар укрепился почти на 4 копейки

Центральный банк России с 6 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,1281 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 3,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,6599 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 8,20 копейки.