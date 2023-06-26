Мурманская область. Арктика (16+)26.06.23 16:15
Курс евро вырос на 80 копеек, доллар поднялся на 58 копеек
Центральный Банк России с 27 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 84,6642 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 58,49 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 92,2969 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 80,36 копейки.
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