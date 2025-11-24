Курс евро вырос на 80 копеек, доллар теряет 10 копеек

Центральный Банк России с 24 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0516 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,60 копейки.

Официальный курс доллара в размере 78,9202 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 10,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,3672 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 80,47 копейки.