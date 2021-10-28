Курс евро вырос на 81 копейку, доллар подрос на 71 копейку

Центральный банк России с 29 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 70,5207 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 71,03 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 81,8393 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 81,04 копейки.