Мурманская область. Арктика (16+)28.10.21 13:40
Курс евро вырос на 81 копейку, доллар подрос на 71 копейку
Центральный банк России с 29 октября 2021 года установил официальный курс доллара в размере 70,5207 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 71,03 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 81,8393 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 81,04 копейки.
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макс
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Евгений
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