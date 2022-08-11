Курс евро вырос на 81 копейку, доллар укрепился почти на 17 копеек

Центральный Банк России с 12 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,6229 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 16,87 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,5156 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 81,16 копейки.