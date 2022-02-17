Курс евро вырос на 82 копейки, доллар подрос почти на 74 копейки

Центральный банк России с 18 февраля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 75,7527 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 73,86 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,1308 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 82,48 копейки.