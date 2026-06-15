Курс евро вырос на 83 копейки, доллар окреп на 54 копейки

Центральный Банк России с 16 июня 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,7047 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,83 копейки.

Официальный курс доллара в размере 72,4513 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 54,36 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,8044 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 83,01 копейки.