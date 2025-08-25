Курс евро вырос на 83 копейки, доллар снизился почти на 7 копеек

Центральный Банк России с 26 августа 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,2615 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 6,33 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,6842 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 6,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,4622 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 83,48 копейки.