Курс евро вырос на 84 копейки, доллар подрос почти на 39 копеек

Центральный Банк России с 28 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 85,0504 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 38,62 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,1373 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 84,04 копейки.