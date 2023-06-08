Курс евро вырос на 87 копеек, доллар поднялся на 63 копейки

Центральный Банк России с 9 июня 2023 года установил официальный курс доллара в размере 82,0930 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 63,49 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 88,0379 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 87,28 копейки.