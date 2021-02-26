Курс евро вырос на 87 копеек, доллар укрепился на 96 копеек

Центральный банк России с 27 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,4373 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 96,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3743 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 87,48 копейки.