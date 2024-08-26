Курс евро вырос на 88 копеек, доллар укрепляется на 17 копеек

Центральный Банк России с 27 августа 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,6863 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 8,84 копейки.

Официальный курс доллара в размере 91,7745 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 17,33 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,4927 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 88,02 копейки.