Курс евро вырос на 89 копеек, доллар теряет почти 22 копейки

Центральный Банк России с 7 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,2892 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,02 копейки.

Официальный курс доллара в размере 89,5724 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снился на 21,54 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,5975 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 89,40 копейки.