Курс евро вырос на 9 копеек, доллар подрос на 7 копеек

Центральный банк России с 30 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,8287 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 7,11 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,3490 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,14 копейки.