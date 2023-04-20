Мурманская область. Арктика (16+)20.04.23 16:30
Курс евро вырос на 9 копеек, доллар потерял почти 4 копейки
Центральный Банк России с 21 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,6188 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,61 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 89,4638 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,02 копейки.
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