Курс евро вырос на 9 копеек, доллар прибавил 3 копейки

Центральный Банк России с 9 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,9804 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,54 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,1688 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 3,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,6624 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,24 копейки.