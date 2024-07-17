Курс евро вырос на 9 копеек, доллар снижается почти на 20 копеек

Центральный Банк России с 18 июля 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 12,0537 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,45 копейки.

Официальный курс доллара в размере 88,0872 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 19,52 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,3046 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 4,09 копейки.