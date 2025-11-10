Курс евро вырос на 9 копеек, доллар теряет 21 копейку

Центральный Банк России с 11 ноября 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3506 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 0,55 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,0132 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 21,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 93,9287 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,22 копейки.