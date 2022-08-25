Курс евро вырос на 9 копеек, доллар теряет почти 23 копейки

Центральный Банк России с 26 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 59,7699 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 22,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 59,5983 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,01 копейки.