Курс евро вырос на 91 копейку, доллар – на 63 копейки

Центральный банк России с 25 июля 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,5974 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар вырос на 63,44 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,1031 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 91,38 копейки.