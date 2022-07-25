Курс евро вырос на 91 копейку, доллар укрепился на 39 копеек

Центральный Банк России с 26 июля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 57,7821 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 39,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 58,6741 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 91,33 копейки.