Курс евро вырос на 91 копейку, доллар укрепился почти на 64 копейки

Центральный Банк России с 21 марта 2023 года установил официальный курс доллара в размере 77,2422 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 63,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 82,3736 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 91,01 копейки.