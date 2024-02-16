Мурманская область. Арктика (16+)16.02.24 17:10
Курс евро вырос на 94 копейки, доллар укрепляется почти на 73 копейки
Центральный Банк России с 17 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,5492 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 72,55 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 99,3523 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 94,24 копейки.
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Последние комментарии
Алина
15.02.24 20:57
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Ирина
15.02.24 10:40
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Кузьма П.
09.02.24 10:32
А из каких средств это поощрение будет осуществляться? Надо, чтобы эти деньги брались из суммы штрафов нарушителей ПДД.
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