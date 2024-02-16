Курс евро вырос на 94 копейки, доллар укрепляется почти на 73 копейки

Центральный Банк России с 17 февраля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,5492 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 72,55 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 99,3523 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 94,24 копейки.