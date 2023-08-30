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Мурманская область. Арктика (16+)30.08.23 16:03

Курс евро вырос на 97 копеек, доллар укрепляется на 22 копейки

Центральный Банк России с 31 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 95,9283 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 22,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,4496 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 97,31 копейки.

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