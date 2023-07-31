Курс евро вырос на 98 копеек, доллар укрепился на 61 копейку

Центральный Банк России с 1 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,5923 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 61,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,9428 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 98,42 копейки.