Курс евро вырос на 98 копеек, доллар укрепился на 76 копеек

Центральный Банк России с 29 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 95,4717 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 76,00 копеек.

Официальный курс евро установлен в размере 103,2434 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 98,48 копейки.