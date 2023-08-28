Мурманская область. Арктика (16+)28.08.23 16:40
Курс евро вырос на 98 копеек, доллар укрепился на 76 копеек
Центральный Банк России с 29 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 95,4717 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 76,00 копеек.
Официальный курс евро установлен в размере 103,2434 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 98,48 копейки.
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