Курс евро вырос на копейку, доллар теряет 5 копеек

Центральный банк России с 21 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 72,3381 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 5,37 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 79,1813 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 1,36 копейки.