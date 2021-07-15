Курс евро вырос почти 44 копейки, доллар укрепился почти на 10 копеек

Центральный банк России с 16 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,2197 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,61 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,8316 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 43,99 копейки.