Мурманская область. Арктика (16+)15.07.21 13:10
Курс евро вырос почти 44 копейки, доллар укрепился почти на 10 копеек
Центральный банк России с 16 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,2197 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 9,61 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 87,8316 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 43,99 копейки.
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