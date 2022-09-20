Курс евро вырос почти на 1 копейку, доллар теряет 15 копеек

Центральный Банк России с 21 сентября 2022 года установил официальный курс доллара в размере 60,0158 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 15,04 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,0507 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 0,81 копейки.