Курс евро вырос почти на 1 рубль, доллар укрепился на 94 копейки

Центральный Банк России с 16 декабря 2022 года установил официальный курс доллара в размере 64,3015 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 94,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 68,4470 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 99,92 копейки.