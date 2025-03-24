Курс евро вырос почти на 10 копеек, доллар теряет почти 77 копеек

Центральный Банк России с 25 марта 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,4610 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 11,69 копейки.

Официальный курс доллара в размере 83,8737 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 76,63 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,5252 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 9,90 копейки.