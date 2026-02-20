Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар поднялся на 11 копеек

Центральный Банк России с 21 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0929 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,82 копейки.

Официальный курс доллара в размере 76,7519 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,2833 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,64 копейки.