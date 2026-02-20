Мурманская область. Арктика (16+)20.02.26 17:30
Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар поднялся на 11 копеек
Центральный Банк России с 21 февраля 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0929 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,82 копейки.
Официальный курс доллара в размере 76,7519 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 11,14 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 90,2833 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,64 копейки.
Последние комментарии
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
17.02.26 13:30
Приветствую всех коллег по работе и общей борьбе с доминированием Запада и западных ценностей! Выражу свою мнение и мнение всего коллектива МБОУ Молочненской СОШ. Про мнение коллектива МБОУ КШМ не з
Комментарий к новости:Силовики нагрянули на вечеринку с прозападным душком
51DanilA
16.02.26 08:55
Противоречивая ситуация: одни любят отдыхать и экстрим, а другим приходиться пахать в выходные дни. Кому Чибис сегодня благодарность объявит за героические усилия, когда нет простейших правил организ
Д.О Вернер
13.02.26 09:56
Это как и про День Рыбака: день есть, а рыболовства, как государственной отрасли, нет...
Комментарий к новости:Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
