Курс евро вырос почти на 12 копеек, доллар подрос на копейку

Центральный банк России с 21 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9833 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 1,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,6604 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,77 копейки.